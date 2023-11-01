Работа в сфере сопровождения – осознанный выбор каждой девушки. Для вас это хорошая возможность начать новую жизнь, наполнить её крутыми знакомствами, яркими поездками и незабываемыми эмоциями. Агентства помогают красивым девушкам-моделям стать настоящими музами богатых покровителей. Они готовы платить деньги за приятную компанию и совместный досуг. К тому же работа в Испании для девушек это 2 в 1 заработок и отдых одновременно!



Это страна, в которой многие люди мечтают побывать. В итоге, у девушек будет возможность там жить и работать. Спустя какое-то время они даже смогут купить себе там недвижимость в любом из городов Испании очень быстро. Ну или открыть свой бизнес. Разве это не работа мечты?

Работа в Испании для девушек из России

Испания – европейская монархия с населением 48 млн. человек. Но при этом на испанском языке говорят в 10 раз больше! Красивая страна с потрясающим климатом и богатой историей. Неудивительно, что там покупают себе дома самые богатые и знаменитые люди в мире.

Выделим главные преимущества работы в Испании для молодых девушек:

высокая зарплата;

полная безопасность;

бесплатные путешествия;

полезные знакомства.

Уже на старте девушкам гарантирована зарплата в размере 15 000 евро. Это довольно высокие деньги даже для Испании. Только представьте, что вы можете себе позволить на такие деньги! Недвижимость в Испании, России, частые путешествия. К тому же можно накопить на автомобиль за несколько месяцев. Если у вас была какая-то мечта, то вы точно сможете её исполнить.

Агентства, как правило, берут на себя расходы по трансферу, проживанию. Вам также не придётся мучиться с визой. Работайте и спокойно наслаждайтесь жизнью в Испании. Ведь вам гарантирована безопасность и конфиденциальность и огромное количество незабываемых эмоций! Только при вашем согласии клиенту можно будет раскрыть личные данные.

Но не стоит забывать и о полезных знакомствах которых девушка здесь заведет с лихвой. Кто знает, чем вам в будущем пригодится клиент. Возможно, что он задарит вас дорогими подарками, которые превышают вашу зарплату. Но может быть, это ваша вторая половинка. В любом случае, влиятельный и богатый человек лишним не будет.

Требования к девушкам

Работа в Испании для девушек обязует их подходить всего лишь под несколько требований:

Рост от 164 см;

Позитивный настрой;

Ухоженный внешний вид;

Умение поддерживать беседу;

Возраст от 18 лет.

Чтобы рассчитывать на успешное собеседование, любовь клиентов, девочки должны быть ухоженными. Это не значит только модельную внешность. Опрятность, чувство стиля и всё то, что может понравиться клиенту. При этом важно уметь общаться, заводить приятные беседы.

Если клиенту будет скучно, то он просто не вызовет девушку в следующий раз. Мужчины ожидают позитива от дам. Ведь порой девушки нужны для того, чтобы снова почувствовать вкус жизни, уверенность. Потому человек с хорошим настроением будет больше платить, дарить подарки.

Разве есть девочки, которым не хочется получить презент?

Также вашими преимуществами будут владение иностранными языками, участие в конкурсах красоты и других качественных медиа-проектах. Только сделайте важный шаг в своей жизни, и завтра она изменится к лучшему.

Работа в Эль Эхидо - удел избранных, которые ждут яхт, эксклюзивных мероприятий, поездок в разные страны. Если у вас есть мечта получить престижную работу, которая приносит удовольствие и знакомства с успешными мужчинами, пройдите кастинг. Вполне возможно, что вы станете моделью, перед которой открыты все двери в мир шикарной жизни.